Глава МИД Венгрии оценил уровень отношений между ЕС и Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал текущий уровень отношений между ЕС и Россией.

«Это очень сложный вопрос. Мы знаем, что ситуация очень плохая и её нужно улучшать. Улучшение отношений между ЕС и Россией — предмет интереса двух сторон. И ЕС, и Россия могут получить выгоду от налаживания сотрудничества», — сказал Сийярто.

По его словам, как бы странно это ни звучало, но пандемия даёт возможность для укрепления отношений.

«Когда, если не сейчас, начинать новый этап сотрудничества», — добавил глава МИД Венгрии.

Сийярто заявил о необходимости совместных усилий в таких областях, как медицина, наука, исследования.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова нормализовать отношения с Евросоюзом на основе равноправия и взаимного уважения.