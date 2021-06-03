Глава МИД Венгрии оценил уровень отношений между ЕС и Россией
- Reuters
«Это очень сложный вопрос. Мы знаем, что ситуация очень плохая и её нужно улучшать. Улучшение отношений между ЕС и Россией — предмет интереса двух сторон. И ЕС, и Россия могут получить выгоду от налаживания сотрудничества», — сказал Сийярто.
По его словам, как бы странно это ни звучало, но пандемия даёт возможность для укрепления отношений.
«Когда, если не сейчас, начинать новый этап сотрудничества», — добавил глава МИД Венгрии.
Сийярто заявил о необходимости совместных усилий в таких областях, как медицина, наука, исследования.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова нормализовать отношения с Евросоюзом на основе равноправия и взаимного уважения.