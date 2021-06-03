Глава МИД Венгрии оценил уровень отношений между ЕС и Россией

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто прокомментировал текущий уровень отношений между ЕС и Россией.
Глава МИД Венгрии оценил уровень отношений между ЕС и Россией
  • Reuters

«Это очень сложный вопрос. Мы знаем, что ситуация очень плохая и её нужно улучшать. Улучшение отношений между ЕС и Россией — предмет интереса двух сторон. И ЕС, и Россия могут получить выгоду от налаживания сотрудничества», — сказал Сийярто.

По его словам, как бы странно это ни звучало, но пандемия даёт возможность для укрепления отношений.

«Когда, если не сейчас, начинать новый этап сотрудничества», — добавил глава МИД Венгрии.

Сийярто заявил о необходимости совместных усилий в таких областях, как медицина, наука, исследования.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия готова нормализовать отношения с Евросоюзом на основе равноправия и взаимного уважения.

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