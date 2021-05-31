Лавров заявил о готовности России нормализовать отношения с ЕС

Россия готова нормализовать отношения с Евросоюзом на основе равноправия и взаимного уважения. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

«Мы подтвердили готовность отношения нормализовать, возобновить диалог, но исключительно на основе равноправия, взаимного уважения, выстраивания баланса интересов без каких-либо односторонних требований и предварительных условий», — сказал он на пресс-конференции.

Лавров отметил, что Россия и ЕС несут совместную «ответственность за поддержание стабильности, безопасности» на общем геополитическом пространстве.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил о готовности Европейского союза к диалогу с Россией.