Лавров заявил о готовности России нормализовать отношения с ЕС

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Россия готова нормализовать отношения с Евросоюзом на основе равноправия и взаимного уважения. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.

«Мы подтвердили готовность отношения нормализовать, возобновить диалог, но исключительно на основе равноправия, взаимного уважения, выстраивания баланса интересов без каких-либо односторонних требований и предварительных условий», — сказал он на пресс-конференции. 

Лавров отметил, что Россия и ЕС несут совместную «ответственность за поддержание стабильности, безопасности» на общем геополитическом пространстве.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил о готовности Европейского союза к диалогу с Россией.

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