Российский турист госпитализирован в Греции с COVID-19

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Российский турист, прибывший в греческие Салоники с отрицательным тестом на коронавирус, через три дня попал в больницу с COVID-19.
Российский турист госпитализирован в Греции с COVID-19
  • Reuters

«Вчера к нам поступила информация, что 1 июня госпитализирован в центральную больницу «Георгиос Папаниколау» в Салониках с диагнозом COVID-19 гражданин России, 1954 года рождения. Он прибыл в Салоники вместе с супругой 29 мая рейсом авиакомпании Air Baltic в качестве туриста», — приводит РИА Новости слова представителя генерального консульства России в Салониках.

Отмечается, что по прилёте в Греции супруги предъявили справки с отрицательными результатами ПЦР-теста.

«Во второй половине дня 1 июня гражданин внезапно почувствовал сильное недомогание и был на скорой помощи экстренно доставлен в отделение интенсивной терапии», — рассказал представитель дипмиссии.

По его словам, россиянину сделали тест, который в этот раз дал положительный результат. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.

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