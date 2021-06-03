Российский турист госпитализирован в Греции с COVID-19
- Reuters
«Вчера к нам поступила информация, что 1 июня госпитализирован в центральную больницу «Георгиос Папаниколау» в Салониках с диагнозом COVID-19 гражданин России, 1954 года рождения. Он прибыл в Салоники вместе с супругой 29 мая рейсом авиакомпании Air Baltic в качестве туриста», — приводит РИА Новости слова представителя генерального консульства России в Салониках.
Отмечается, что по прилёте в Греции супруги предъявили справки с отрицательными результатами ПЦР-теста.
«Во второй половине дня 1 июня гражданин внезапно почувствовал сильное недомогание и был на скорой помощи экстренно доставлен в отделение интенсивной терапии», — рассказал представитель дипмиссии.
По его словам, россиянину сделали тест, который в этот раз дал положительный результат. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.
Ранее председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко оценил ситуацию с внешним туризмом.