Эксперт оценил ситуацию с внешним туризмом

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Председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Давыденко оценил ситуацию с внешним туризмом.
Эксперт оценил ситуацию с внешним туризмом
  • Reuters

В беседе с радио «Комсомольская правда» он, в частности, рассказал, что делать с путёвками в Турцию, приобретёнными до закрытия авиасообщения.

«Сейчас операторы переносят сроки поездок ближе к осени. Сдавать, я думаю, сейчас не получится, потому что операторы сейчас не выплачивают деньги. Я думаю, что лучше перенести», — рекомендует Давыденко.

Что касается Греции, то эксперт напомнил, что по этому направлению было четыре самолёта в неделю, а сейчас будет шесть, и это очень мало.

«А если мы берём Египет, то там побольше перевозка, но всё равно она идёт через Каир», — добавил Давыденко.

Глава транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что решение о возобновлении авиасообщения с Грецией в полном объёме должен принять оперативный штаб России.

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