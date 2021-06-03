Курц: «Северный поток — 2» отвечает экономическим интересам Австрии
- Reuters
«Я очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте «Северный поток — 2». Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать «Северный поток — 2», потому что это отвечает нашим экономическим интересам», — сказал Курц в интервью ТАСС.
Также он отметил, что «Северный поток — 2» служит диверсификации маршрутов энергоснабжения и служит «обеспечению энергетической безопасности Европы».
Ранее в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии ФРГ заявили, что будет проведена проверка просьбы экологов о приостановке работ по укладке газопровода «Северный поток — 2».