Курц: «Северный поток — 2» отвечает экономическим интересам Австрии

Короткая ссылка
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что Австрия приветствует отказ США от введения санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2»: по его словам, он отвечает экономическим интересам Вены.
Курц: «Северный поток — 2» отвечает экономическим интересам Австрии
  • Reuters

«Я очень рад, что США больше не угрожают санкциями компаниям, участвующим в проекте «Северный поток — 2». Мы, как и Германия, продолжаем поддерживать «Северный поток — 2», потому что это отвечает нашим экономическим интересам», — сказал Курц в интервью ТАСС.

Также он отметил, что «Северный поток — 2» служит диверсификации маршрутов энергоснабжения и служит «обеспечению энергетической безопасности Европы».

Ранее в Федеральном ведомстве по судоходству и гидрографии ФРГ заявили, что будет проведена проверка просьбы экологов о приостановке работ по укладке газопровода «Северный поток — 2».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить