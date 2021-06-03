Байден заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США

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Американский президент Джо Байден заявил об улучшении ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в США.
Байден заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США
  • Reuters

Об этом он сказал, выступая перед журналистами в Белом доме.

«Америка вступает в лето, кардинально отличающееся от прошлого лета. Это лето свободы, лето радости, лето встреч и праздников. Настоящее американское лето, которого заслуживает эта страна после долгой мрачной зимы, которую мы все пережили», — цитирует его ТАСС.

Также он добавил, что теперь в Соединённых Штатах ожидается высочайший экономический подъём.

Ранее Байден заявил, что у американской разведки нет точных данных о происхождении COVID-19.

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