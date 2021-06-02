Захарова оценила реакцию ЕС на информацию о прослушке со стороны США и Дании

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Страны Евросоюза не могут найти способ адекватно отреагировать на информацию о возможной прослушке европейских политиков со стороны США и Дании. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова оценила реакцию ЕС на информацию о прослушке со стороны США и Дании
  • РИА Новости

«Ни Швеция, ни Норвегия, ни Франция, ни Германия не могли не заметить, что американо-датский дуэт совершил с ними что-то не совсем приличное. Но и как конкретно сформулировать претензию, обиженные страны пока не придумали», — написала Захарова в Facebook.

Она подчеркнула, что «соседние с Данией Швеция и Норвегия, в частности, не стали заявлять о высылке датских дипломатов или о других мерах, а нежно потребовали объяснений от Копенгагена».

«При этом никаких санкций, закрытия посольств, походов в Совбез ООН. Ничего такого даже близко», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что американское Агентство национальной безопасности с помощью Дании в 2012—2014 годах следило за целым рядом европейских политиков, включая канцлера Германии Ангелу Меркель, президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера и других высокопоставленных лиц из Германии, Швеции, Франции и Норвегии.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы сотрудничать с ЕС по вопросу о предполагаемой американской прослушке европейских политиков.

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