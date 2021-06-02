США ввели санкции против трёх граждан и 64 организаций из Болгарии

Соединённые Штаты ввели санкции против трёх граждан Болгарии и 64 организаций из этой страны. Соответствующая информация приводится на сайте Министерства финансов США.

«Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции в отношении трёх граждан Болгарии и связанных с ними 64 организаций за их роль в коррупции», — говорится в пресс-релизе министерства.

Как отмечается, правительство США «продолжит вводить меры, чтобы для причастных к коррупции наступали серьёзные последствия, а также продолжит защищать мировую финансовую систему».

Ранее Соединённые Штаты ввели санкции против Государственного административного совета Мьянмы и ряда высокопоставленных чиновников страны.