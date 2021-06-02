В Аргентине рассказали о качестве произведённого в стране «Спутника V»

Глава Минздрава Аргентины Карла Вискотти заявила, что российский центр имени Гамалеи подтвердил качество первых партий вакцины от коронавируса «Спутник V», которые были произведены на аргентинской территории.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Это очень хорошая новость. Институт имени Гамалеи подтвердил удовлетворительное качество трёх партий каждого компонента вакцины, которые были направлены несколько недель назад в институт имени Гамалеи после производства в (аргентинской) лаборатории Richmond», — сказала она.

По её словам, это позволит Аргентине продвинуться в процессе становления «частью производственной цепочки «Спутника V».

Как уточняет агентство, комментариев от центра имени Гамалеи или Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) как поставщика вакцины по этому поводу пока не поступало.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что российская вакцина «Спутник V» пользуется ажиотажным спросом во всём мире благодаря эффективности и безопасности препарата.