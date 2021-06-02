В Новой Каледонии снова пройдёт референдум о независимости

Министр заморских территорий Франции Себастьян Лекорню сообщил, что референдум по вопросу независимости Новой Каледонии состоится 12 декабря.

«Мы считаем, что общие интересы требуют того, чтобы референдум был проведён как можно скорее. Правительство организует его 12 декабря», — приводит ТАСС слова министра.

По его словам, затем «последует переходный период до 30 июня 2023 года, до нового референдума о самоопределении», который станет четвёртым раундом консультаций с населением архипелага.

Предыдущий референдум о независимости Новой Каледонии от Франции был проведён 4 октября 2020 года. Тогда после обработки 100% бюллетеней противники независимости Новой Каледонии набрали 53,26% голосов.