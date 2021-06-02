В Новой Каледонии снова пройдёт референдум о независимости
- © wikipedia.org
«Мы считаем, что общие интересы требуют того, чтобы референдум был проведён как можно скорее. Правительство организует его 12 декабря», — приводит ТАСС слова министра.
По его словам, затем «последует переходный период до 30 июня 2023 года, до нового референдума о самоопределении», который станет четвёртым раундом консультаций с населением архипелага.
Предыдущий референдум о независимости Новой Каледонии от Франции был проведён 4 октября 2020 года. Тогда после обработки 100% бюллетеней противники независимости Новой Каледонии набрали 53,26% голосов.