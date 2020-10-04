Макрон прокомментировал референдум в Новой Каледонии

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал итоги референдума в заморской территории Новая Каледония, жители которой проголосовали против независимости.

«Избиратели высказались, большинство подтвердили желание, чтобы Новая Каледония оставалась в составе Франции. Как глава государства, я принимаю эту марку доверия к республике с глубоким признанием», — приводит РИА Новости слова Макрона.

Глава Франции также отметил высокую явку избирателей на референдум — 85,64%.

Он подчеркнул, что третий референдум по вопросу независимости Новой Каледонии возможен — это будет решать конгресс Новой Каледонии.

Первый референдум о независимости Новой Каледонии прошёл в 2018 году, тогда также победили противники независимости. Третье голосование может состояться в 2022 году.