Макрон прокомментировал референдум в Новой Каледонии

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Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал итоги референдума в заморской территории Новая Каледония, жители которой проголосовали против независимости.
Макрон прокомментировал референдум в Новой Каледонии
  • Reuters

«Избиратели высказались, большинство подтвердили желание, чтобы Новая Каледония оставалась в составе Франции. Как глава государства, я принимаю эту марку доверия к республике с глубоким признанием», — приводит РИА Новости слова Макрона.

Глава Франции также отметил высокую явку избирателей на референдум — 85,64%.

Он подчеркнул, что третий референдум по вопросу независимости Новой Каледонии возможен — это будет решать конгресс Новой Каледонии.

Первый референдум о независимости Новой Каледонии прошёл в 2018 году, тогда также победили противники независимости. Третье голосование может состояться в 2022 году.

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