СМИ: Новая Каледония проголосовала против независимости от Франции
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Как пишет Le Parisien, с небольшим перевесом на референдуме победили противники независимости.
Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует выступить с обращением, как только станут известны окончательные результаты.
Первый референдум о независимости Новой Каледонии прошёл в 2018 году, тогда также победили противники независимости. Макрон высказался по этому поводу.
Следующее голосование по этому вопросу может повториться в 2022 году.