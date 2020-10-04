СМИ: Новая Каледония проголосовала против независимости от Франции

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Жители Новой Каледонии, заморской территории Франции, расположенной в Тихом океане, по предварительным данным, проголосовали против полной независимости от метрополии.
СМИ: Новая Каледония проголосовала против независимости от Франции
  • ©wikipedia

Как пишет Le Parisien, с небольшим перевесом на референдуме победили противники независимости.

Сообщается, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует выступить с обращением, как только станут известны окончательные результаты.

Первый референдум о независимости Новой Каледонии прошёл в 2018 году, тогда также победили противники независимости. Макрон высказался по этому поводу.

Следующее голосование по этому вопросу может повториться в 2022 году.

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