Путин и Дутерте обсудили борьбу с коронавирусом

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Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Филиппин Родриго Дутерте борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Путин и Дутерте обсудили борьбу с коронавирусом
  • © РИА Новости / Алексей Дружинин

«При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, главы государств также подтвердили заинтересованность в наращивании взаимодействия в энергетике, сельском хозяйстве и транспорте.

В марте Филиппины одобрили российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения в стране.

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