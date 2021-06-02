Путин и Дутерте обсудили борьбу с коронавирусом
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«При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины», — говорится в сообщении.
Как отмечается, главы государств также подтвердили заинтересованность в наращивании взаимодействия в энергетике, сельском хозяйстве и транспорте.
В марте Филиппины одобрили российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения в стране.