Путин и Дутерте обсудили борьбу с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с лидером Филиппин Родриго Дутерте борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«При обсуждении вопросов совместной борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание уделено поставкам российских вакцин на Филиппины», — говорится в сообщении.

Как отмечается, главы государств также подтвердили заинтересованность в наращивании взаимодействия в энергетике, сельском хозяйстве и транспорте.

В марте Филиппины одобрили российскую вакцину «Спутник V» для экстренного применения в стране.