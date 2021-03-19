Филиппины разрешили использование вакцины «Спутник V»
Филиппины одобрили вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения в стране, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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Как пишет ТАСС со ссылкой на фонд, регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры.
Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек.
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