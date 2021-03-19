Филиппины разрешили использование вакцины «Спутник V»

Филиппины одобрили вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения в стране, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Как пишет ТАСС со ссылкой на фонд, регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек.