Филиппины разрешили использование вакцины «Спутник V»

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Филиппины одобрили вакцину от коронавируса «Спутник V» для экстренного применения в стране, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Филиппины разрешили использование вакцины «Спутник V»
  • © РИА Новости

Как пишет ТАСС со ссылкой на фонд, регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Таким образом, вакцина «Спутник V» одобрена в 52 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек.

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