Еврокомиссия: Шенгенская зона должна будет покрыть все страны ЕС

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В Еврокомиссии заявили, что Шенгенская зона должна в будущем покрыть все государства Евросоюза.
Еврокомиссия: Шенгенская зона должна будет покрыть все страны ЕС
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«Будущее Шенгенской зоны должно быть отмечено расширением на те государства — члены ЕС, которые ещё не являются частью Шенгена. Это и законное ожидание, и юридическое обязательство тех стран, которые оцениваются как готовые к присоединению», — приводит РИА Новости сообщение Еврокомиссии.

В настоящее время в Шенгенскую зону входят 22 из 27 стран Евросоюза — все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии.

Она также включает четыре страны, не входящие в Евросоюз: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал новые правила получения шенгенской визы.

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