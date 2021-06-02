Еврокомиссия: Шенгенская зона должна будет покрыть все страны ЕС

В Еврокомиссии заявили, что Шенгенская зона должна в будущем покрыть все государства Евросоюза.

«Будущее Шенгенской зоны должно быть отмечено расширением на те государства — члены ЕС, которые ещё не являются частью Шенгена. Это и законное ожидание, и юридическое обязательство тех стран, которые оцениваются как готовые к присоединению», — приводит РИА Новости сообщение Еврокомиссии.

В настоящее время в Шенгенскую зону входят 22 из 27 стран Евросоюза — все, кроме Болгарии, Румынии, Хорватии, Кипра и Ирландии.

Она также включает четыре страны, не входящие в Евросоюз: Исландию, Норвегию, Швейцарию и Лихтенштейн.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин прокомментировал новые правила получения шенгенской визы.