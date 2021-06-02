В МИД России объяснили сохранение ограничений на полёты в Египет

Сохраняющиеся ограничения на полёты в Египет связаны в том числе с коронавирусной ситуацией, заявил замглавы МИД России Михаил Богданов на полях ПМЭФ.

«Сейчас остались некоторые детали, связанные в том числе с коронавирусными ограничениями. А так, конечно, я надеюсь, что в ближайшее время полетят наши туристы в Шарм-эш-Шейх и Хургаду», — цитирует РИА Новости дипломата.

По его словам, работа продолжается,«остались последние штрихи».

Богданов подчеркнул, что для всех будет удобно, если прямые рейсы возобновятся, причём не только из Москвы, но и из других российских городов.

Ранее в Кремле заявили, что решение о сроках возобновления рейсов на египетские курорты по итогам инспекционных поездок российских специалистов в страну примет оперативный штаб кабмина.

В апреле в АТОР сообщали о готовности в случае разрешения властей запустить чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 20 городов страны.