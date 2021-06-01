В Кремле оценили ситуацию с возобновлением рейсов на курорты Египта

Решение о сроках возобновления рейсов на курорты Египта по итогам инспекционных поездок российских специалистов в страну примет оперативный штаб кабмина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он подтвердил, что российские инспекторы недавно посещали египетские города Шарм-эш-Шейх и Хургада с целью оценки безопасности и соблюдения условий для возобновления авиасообщения между странами.

«После того как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение. Я не берусь что-то предвосхищать. Даты — это прерогатива оперштаба», — заявил Песков.

Он также не стал отвечать на вопрос о результатах данной проверки.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами.

В МИД России отмечали, что решение о возобновлении чартерных перелётов стало результатом совместной работы российских и египетских специалистов по повышению уровня безопасности в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады.

В Ассоциации туроператоров России сообщали о готовности в случае разрешения властей запустить чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 20 городов страны.