В Кремле оценили ситуацию с возобновлением рейсов на курорты Египта

Короткая ссылка
Решение о сроках возобновления рейсов на курорты Египта по итогам инспекционных поездок российских специалистов в страну примет оперативный штаб кабмина, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле оценили ситуацию с возобновлением рейсов на курорты Египта
  • РИА Новости

Он подтвердил, что российские инспекторы недавно посещали египетские города Шарм-эш-Шейх и Хургада с целью оценки безопасности и соблюдения условий для возобновления авиасообщения между странами.

«После того как будут сделаны все доклады в оперативный штаб правительства, именно штабом будет принято соответствующее решение. Я не берусь что-то предвосхищать. Даты — это прерогатива оперштаба», — заявил Песков.

Он также не стал отвечать на вопрос о результатах данной проверки.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами.

В МИД России отмечали, что решение о возобновлении чартерных перелётов стало результатом совместной работы российских и египетских специалистов по повышению уровня безопасности в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады.

В Ассоциации туроператоров России сообщали о готовности в случае разрешения властей запустить чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из 20 городов страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить