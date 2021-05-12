В МИД прокомментировали ситуацию с авиасообщением с Египтом
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Он заявил, что «возобновление чартерных перелётов стало результатом совместной работы российских и египетских специалистов по повышению уровня безопасности в аэропортах красноморских курортных городов Шарм-эш-Шейха и Хургады».
«Наши эксперты неоднократно посещали упомянутые воздушные гавани и инспектировали имеющиеся в них механизмы контроля и работу персонала», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.
Замминистра рассказал, что «проводившиеся там проверочные мероприятия показали, что Египет принял все возможные меры для минимизации рисков, связанных с обеспечением безопасности, в том числе с эпидемиологической точки зрения».
«Именно это позволит спустя пять лет открыть авиасообщение с так полюбившимися нашим туристам Шарм-эш-Шейхом и Хургадой», — сообщил он.
Сыромолотов отметил, что Россия «продолжит держать этот вопрос на контроле».
«Так как безопасность наших граждан является для нас безусловным приоритетом», — добавил он.
23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами.