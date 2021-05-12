В МИД прокомментировали ситуацию с авиасообщением с Египтом

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Замглавы МИД России Олег Сыромолотов прокомментировал ситуацию с авиасообщением с Египтом.
В МИД прокомментировали ситуацию с авиасообщением с Египтом
  • © REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

Он заявил, что «возобновление чартерных перелётов стало результатом совместной работы российских и египетских специалистов по повышению уровня безопасности в аэропортах красноморских курортных городов Шарм-эш-Шейха и Хургады».

«Наши эксперты неоднократно посещали упомянутые воздушные гавани и инспектировали имеющиеся в них механизмы контроля и работу персонала», — цитирует РИА Новости Сыромолотова.

Замминистра рассказал, что «проводившиеся там проверочные мероприятия показали, что Египет принял все возможные меры для минимизации рисков, связанных с обеспечением безопасности, в том числе с эпидемиологической точки зрения».

«Именно это позволит спустя пять лет открыть авиасообщение с так полюбившимися нашим туристам Шарм-эш-Шейхом и Хургадой», — сообщил он.

Сыромолотов отметил, что Россия «продолжит держать этот вопрос на контроле».

«Так как безопасность наших граждан является для нас безусловным приоритетом», — добавил он.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами.

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