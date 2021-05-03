Посол России прокомментировал ситуацию с авиасообщением с Египтом

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Посол России в Египте Георгий Борисенко заявил, что решение о возобновлении авиасообщения между Россией и Египтом будет в том числе зависеть от эпидемиологической ситуации. Об этом информирует РИА Новости.
Посол России прокомментировал ситуацию с авиасообщением с Египтом
  • РИА Новости

Он рассказал, что большинство работников турсферы в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе уже получили как минимум первую прививку от коронавируса.

При этом он отметил, что ситуация с пандемией может быть непредсказуемой, как в Индии.

«Поэтому вопрос о возобновлении авиарейсов будет зависеть в том числе и от ситуации с пандемией», — заявил дипломат.

При этом он выразил надежду, что в скором времени российские самолёты смогут прилететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

По его словам, необходимо, чтобы авиационные власти и органы безопасности завершили весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения.

«Руководствуясь указаниями президентов России и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы», — сказал Борисенко.

23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами.

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