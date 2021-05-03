Посол России прокомментировал ситуацию с авиасообщением с Египтом
- РИА Новости
Он рассказал, что большинство работников турсферы в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе уже получили как минимум первую прививку от коронавируса.
При этом он отметил, что ситуация с пандемией может быть непредсказуемой, как в Индии.
«Поэтому вопрос о возобновлении авиарейсов будет зависеть в том числе и от ситуации с пандемией», — заявил дипломат.
При этом он выразил надежду, что в скором времени российские самолёты смогут прилететь в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
По его словам, необходимо, чтобы авиационные власти и органы безопасности завершили весь комплекс необходимых мероприятий для реального восстановления авиасообщения.
«Руководствуясь указаниями президентов России и Египта, авиационные власти и органы безопасности уже работают по этому вопросу. Мы надеемся, что авиасообщение удастся восстановить в ближайшие месяцы», — сказал Борисенко.
23 апреля президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между двумя странами.