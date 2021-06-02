Чемезов оценил западные санкции

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Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что Россия должна быть готова в жёстким санкциям Запада, означавшим бы, по сути, войну.
Чемезов оценил западные санкции
  • Reuters

«Мягкими нынешние санкции точно нельзя назвать. Всё возможное, чтобы усложнить жизнь, уже сделано. Совсем жёсткие санкции — это, по сути, война. И к этому мы, естественно, должны быть готовы», — цитирует РБК Чемезова.

По его словам, американцы и европейцы к такой войне не готовы.

Он отметил, что у России и Европы сильный взаимный интерес, а с США объём торговли небольшой.

Ранее министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Европейский союз должен сотрудничать с другими странами, в том числе с Россией, несмотря на санкции.

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