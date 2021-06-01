Глава Минэкономики Германии выступил за сотрудничество с Россией

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Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что Европейский союз должен сотрудничать с другими странами, несмотря на санкции, в том числе с Россией.
Глава Минэкономики Германии выступил за сотрудничество с Россией
  • Reuters

«Я всегда выступал за то, чтобы, несмотря на санкции, которые мы уважаем и исполняем, сотрудничать, в том числе с Россией, в тех областях, где санкций нет», — приводит ТАСС его слова.

Говоря об ограничительных мерах экономического характера в целом, он признал, что во многих случаях они «не достигают цели».

Ранее сообщалось, что Германия и Франция, несмотря на «нерешённые проблемы» в отношении России, выступают за продолжение диалога с Москвой в областях, где есть общие интересы. 

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