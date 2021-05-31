Германия и Франция выступили за продолжение диалога с Россией
- Reuters
В документе утверждается, что «нерешённые проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на наших отношениях и требуют решения».
«Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочному участию в областях, представляющих общий интерес», — приводит заявление двух стран РИА Новости.
В апреле канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на имеющиеся разногласия Запада в отношениях с Москвой, нужно поддерживать диалог с Россией.