Германия и Франция выступили за продолжение диалога с Россией

Германия и Франция, несмотря на «нерешённые проблемы» в отношении России, выступают за продолжение диалога с Москвой в областях, где есть общие интересы. Об этом говорится в заявлении ФРГ и Франции по итогам заседания совместного совета министров.

В документе утверждается, что «нерешённые проблемы в отношении России, включая дестабилизирующее поведение и неоднократные нарушения международного права, сказываются на наших отношениях и требуют решения».

«Однако мы подтверждаем нашу приверженность продолжению диалога с Россией на основе общих принципов ЕС и выборочному участию в областях, представляющих общий интерес», — приводит заявление двух стран РИА Новости.

В апреле канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что, несмотря на имеющиеся разногласия Запада в отношениях с Москвой, нужно поддерживать диалог с Россией.