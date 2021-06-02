Госдеп: США в течение двух недель расскажут о распределении своих вакцин в мире

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Правительство США в течение двух недель объявит о планах по распределению 80 млн доз своих вакцин от коронавируса другим странам, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.
Госдеп: США в течение двух недель расскажут о распределении своих вакцин в мире
  • Reuters

«На определённом этапе в течение следующих двух недель мы объявим о процессе, посредством которого мы будем распределять и продавать эти вакцины», — цитирует ТАСС Блинкена.

По его словам, США будут распределять вакцины в соответствии с научным подходом и беспристрастно.

Ранее координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц заявил, что в США вакцинировали от COVID-19 половину всех взрослых жителей страны.

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