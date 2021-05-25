В США вакцинировали от COVID-19 половину всех взрослых жителей страны

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Координатор Белого дома по реагированию на пандемию COVID-19 Джефф Зайенц заявил, что в США вакцинировали от COVID-19 половину всех взрослых жителей страны.
В США вакцинировали от COVID-19 половину всех взрослых жителей страны
  • РИА Новости

«Сегодня в США будет вакцинирована половина всего взрослого населения», — цитирует его РИА Новости.

Представитель Белого дома добавил, что, согласно плану президента США Джо Байдена, к 4 июля в стране хотя бы одну прививку от COVID–19 должны получить до 70% взрослого населения.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты к концу июня направят другим странам в общей сложности 80 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

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