В Израиле заявили об уничтожении наблюдательного пункта САР
- Reuters
«Силы израильской армии штурмовали сирийский наблюдательный пункт и взорвали его с помощью взрывных устройств», — написал Эдри в своём Twitter.
#فيديو للمرة الثالثة خلال العام الأخير: جيش الدفاع يدمر نقطة مراقبة للجيش السوري انتهك من خلالها السيادة الإسرائيلية.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 1, 2021
لقد أقدمت قوة من جيش الدفاع على تدمير نقطة المراقبة الأمامية للجيش السوري والتي أقيمت في منطقة إسرائيلية غربي خط ألفا وسط هضبة #الجولانpic.twitter.com/TdS0TMUTAR
Он отметил, что армия не потрепит попыток нарушить суверенитет Израиля.
Ранее стало известно, что глава Минобороны Израиля Бени Ганц отправится с визитом в Вашингтон 2 июня для встречи с американским коллегой Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.