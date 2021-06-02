В Израиле заявили об уничтожении наблюдательного пункта САР

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Армия Израиля сообщила об уничтожении сирийского наблюдательного пункта на Голанских высотах, заявил представитель израильской армии Авихай Эдри.
В Израиле заявили об уничтожении наблюдательного пункта САР
  • Reuters

«Силы израильской армии штурмовали сирийский наблюдательный пункт и взорвали его с помощью взрывных устройств», — написал Эдри в своём Twitter.

Он отметил, что армия не потрепит попыток нарушить суверенитет Израиля.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Израиля Бени Ганц отправится с визитом в Вашингтон 2 июня для встречи с американским коллегой Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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