В Израиле заявили об уничтожении наблюдательного пункта САР

Армия Израиля сообщила об уничтожении сирийского наблюдательного пункта на Голанских высотах, заявил представитель израильской армии Авихай Эдри.

«Силы израильской армии штурмовали сирийский наблюдательный пункт и взорвали его с помощью взрывных устройств», — написал Эдри в своём Twitter.

#فيديو للمرة الثالثة خلال العام الأخير: جيش الدفاع يدمر نقطة مراقبة للجيش السوري انتهك من خلالها السيادة الإسرائيلية.

لقد أقدمت قوة من جيش الدفاع على تدمير نقطة المراقبة الأمامية للجيش السوري والتي أقيمت في منطقة إسرائيلية غربي خط ألفا وسط هضبة #الجولانpic.twitter.com/TdS0TMUTAR — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) June 1, 2021

Он отметил, что армия не потрепит попыток нарушить суверенитет Израиля.

Ранее стало известно, что глава Минобороны Израиля Бени Ганц отправится с визитом в Вашингтон 2 июня для встречи с американским коллегой Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.