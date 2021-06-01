Глава Минобороны Израиля посетит с визитом США 2 июня

Глава Минобороны Израиля Бени Ганц отправится с визитом в Вашингтон 2 июня для встречи с американским коллегой Ллойдом Остином и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, сообщили в пресс-службе израильского министра.

«Он встретится с министром обороны США Ллойдом Остином и советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном для стратегического диалога по ядерному соглашению с Ираном», — приводит сообщение РИА Новости.

В ходе визита министра обороны Израиля также планируется обсудить ситуацию на Ближнем Востоке и палестино-израильское урегулирование.

Ранее глава МИД Израиля Габи Ашкенази и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в Иерусалиме переговоры, касающиеся гуманитарных проектов на Западном берегу реки Иордан.

Взаимное прекращение огня между Израилем и ХАМАС вступило в силу 21 мая.

В Белом доме заявили, что будут пристально следить за соблюдением режима прекращения огня между Израилем и Палестиной.