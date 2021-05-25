Главы внешнеполитических ведомств США и Израиля провели переговоры в Иерусалиме
- Reuters
Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.
Отмечается, что министры обсудили создание совместной рабочей группы по продвижению гуманитарных и гражданских проектов на Западном берегу реки Иордан.
Предполагается, что данная группа должна содействовать развитию палестинской экономики на Западном берегу.
Ранее президент США Джо Байден и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в рамках телефонных переговоров обсудили текущую ситуацию в секторе Газа.