Главы внешнеполитических ведомств США и Израиля провели переговоры в Иерусалиме

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Глава МИД Израиля Габи Ашкенази и госсекретарь США Энтони Блинкен провели в Иерусалиме переговоры, касающиеся гуманитарных проектов на Западном берегу реки Иордан.
Главы внешнеполитических ведомств США и Израиля провели переговоры в Иерусалиме
  • Reuters

Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

Отмечается, что министры обсудили создание совместной рабочей группы по продвижению гуманитарных и гражданских проектов на Западном берегу реки Иордан.

Предполагается, что данная группа должна содействовать развитию палестинской экономики на Западном берегу.

Ранее президент США Джо Байден и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в рамках телефонных переговоров обсудили текущую ситуацию в секторе Газа.

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