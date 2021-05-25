Байден обсудил с президентом Египта ситуацию в секторе Газа
- Reuters
«Два лидера рассмотрели срочную необходимость доставки гуманитарной помощи нуждающимся в секторе Газа и оказания поддержки усилиям по его восстановлению, чтобы это принесло пользу населению, а не ХАМАС, — говорится в сообщении на сайте Белого дома.
Отмечается, что Байден поблагодарил президента Египта за успешную дипломатию, которая помогла «завершить недавние военные действия в Израиле и Газе».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал главе Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуду Аббасу предоставление гуманитарной помощи для сектора Газа.