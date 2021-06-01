Совбез ООН проведёт 22 июня встречу высокого уровня по Афганистану
- Reuters
«Мы планируем провести встречу высокого уровня по ЮНАМА, Афганистану, это будет регулярная встреча», — приводит ТАСС слова постоянного представителя Эстонии при ООН Свена Юргенсона на пресс-конференции в связи с началом эстонского председательства в Совете Безопасности ООН в июне.
Он отметил, что большинство заседаний по этому вопросу проводятся на уровне постоянных представителей стран при ООН.
В графике заседаний Совбеза ООН данное мероприятие намечено на 22 июня.
Также постпред Эстонии не исключил возвращения к теме Белоруссии в СБ ООН.