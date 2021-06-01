Постпред Эстонии не исключил возвращения к теме Белоруссии в СБ ООН

Короткая ссылка
Постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон на пресс-конференции в связи с началом эстонского председательства в Совбезе в июне заявил, что тема вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске может быть снова поднята в Совете Безопасности ООН.
Постпред Эстонии не исключил возвращения к теме Белоруссии в СБ ООН
  • Reuters

«Мы пытаемся сохранить место для каких-то незапланированных вещей, которые могут внезапно возникнуть. К сожалению, они случаются постоянно... В этом месяце взорвался снова Ближний Восток, произошло то, что мы назвали государственным похищением самолёта. Есть ещё какие-то темы, по которым хотелось бы увидеть позитивное развитие событий, — это Мьянма, Тигрей, Ливия», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что для продолжения темы Белоруссии есть разные форматы.

«Но мы определённо собираемся поддерживать эту тему, потому что в Белоруссии достигнут новый уровень насилия и жестокости», — сказал он.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, то Австрия считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить