Постпред Эстонии не исключил возвращения к теме Белоруссии в СБ ООН

Постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон на пресс-конференции в связи с началом эстонского председательства в Совбезе в июне заявил, что тема вынужденной посадки самолёта Ryanair в Минске может быть снова поднята в Совете Безопасности ООН.

«Мы пытаемся сохранить место для каких-то незапланированных вещей, которые могут внезапно возникнуть. К сожалению, они случаются постоянно... В этом месяце взорвался снова Ближний Восток, произошло то, что мы назвали государственным похищением самолёта. Есть ещё какие-то темы, по которым хотелось бы увидеть позитивное развитие событий, — это Мьянма, Тигрей, Ливия», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что для продолжения темы Белоруссии есть разные форматы.

«Но мы определённо собираемся поддерживать эту тему, потому что в Белоруссии достигнут новый уровень насилия и жестокости», — сказал он.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, то Австрия считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска.