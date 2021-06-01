Постпред Эстонии не исключил возвращения к теме Белоруссии в СБ ООН
- Reuters
«Мы пытаемся сохранить место для каких-то незапланированных вещей, которые могут внезапно возникнуть. К сожалению, они случаются постоянно... В этом месяце взорвался снова Ближний Восток, произошло то, что мы назвали государственным похищением самолёта. Есть ещё какие-то темы, по которым хотелось бы увидеть позитивное развитие событий, — это Мьянма, Тигрей, Ливия», — приводит ТАСС его слова.
Он отметил, что для продолжения темы Белоруссии есть разные форматы.
«Но мы определённо собираемся поддерживать эту тему, потому что в Белоруссии достигнут новый уровень насилия и жестокости», — сказал он.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться, то Австрия считает целесообразным рассмотреть в ЕС новые санкции против Минска.