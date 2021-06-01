В НАТО намерены создать центр по развитию технологий
- Reuters
Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса.
«Мы должны укрепить наше технологическое преимущество. Поэтому в рамках инициативы «НАТО-2030» мы сейчас обсуждаем то, как мы можем создать этот центр, который будет помогать нашим союзникам координировать усилия по развитию технологий и предоставлять им дополнительное финансирование со стороны стран-членов, которые будут принимать участие в работе центра», — сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что главы МИД стран — членов альянса заявили о своей готовности финансировать подготовку сил безопасности Афганистана после прекращения миссии военного блока в стране.