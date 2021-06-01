В НАТО намерены создать центр по развитию технологий

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены альянса обсуждают создание центра по развитию технологий.
В НАТО намерены создать центр по развитию технологий
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран альянса.

«Мы должны укрепить наше технологическое преимущество. Поэтому в рамках инициативы «НАТО-2030» мы сейчас обсуждаем то, как мы можем создать этот центр, который будет помогать нашим союзникам координировать усилия по развитию технологий и предоставлять им дополнительное финансирование со стороны стран-членов, которые будут принимать участие в работе центра», — сказал он.

Ранее Столтенберг заявил, что главы МИД стран — членов альянса заявили о своей готовности финансировать подготовку сил безопасности Афганистана после прекращения миссии военного блока в стране.

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