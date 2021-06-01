В НАТО заявили о готовности финансировать силы безопасности Афганистана

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран — членов альянса заявили о своей готовности финансировать подготовку сил безопасности Афганистана после прекращения миссии военного блока в стране.

«Мы заканчиваем нашу военную миссию в Афганистане, но продолжим оказывать различную поддержку афганцам. Мы сохраним наше гражданское присутствие в Кабуле, будем сохранять консультации и помощь по наращиванию оборонного потенциала, предложим финансирование… Сегодня несколько стран НАТО чётко заявили, что они привержены решению предоставить финансирование», — цитирует его РИА Новости.

Генсек НАТО также отметил, что альянс «поможет в поддержке афганских сил безопасности с помощью учебной подготовки за пределами Афганистана, особенно с упором на силы для специальных операций».

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил возможности гражданской войны в республике после ухода войск США из страны.