В НАТО заявили о готовности финансировать силы безопасности Афганистана

Короткая ссылка
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что главы МИД стран — членов альянса заявили о своей готовности финансировать подготовку сил безопасности Афганистана после прекращения миссии военного блока в стране.
В НАТО заявили о готовности финансировать силы безопасности Афганистана
  • Reuters

«Мы заканчиваем нашу военную миссию в Афганистане, но продолжим оказывать различную поддержку афганцам. Мы сохраним наше гражданское присутствие в Кабуле, будем сохранять консультации и помощь по наращиванию оборонного потенциала, предложим финансирование… Сегодня несколько стран НАТО чётко заявили, что они привержены решению предоставить финансирование», — цитирует его РИА Новости.

Генсек НАТО также отметил, что альянс «поможет в поддержке афганских сил безопасности с помощью учебной подготовки за пределами Афганистана, особенно с упором на силы для специальных операций».

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил возможности гражданской войны в республике после ухода войск США из страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить