Власти Колумбии объявили о ликвидации крупной вооружённой группировки

Власти Колумбии сообщили, что ликвидировали одну из крупнейших организованных вооружённых группировок в стране — «Капаррос».

«Сегодня можем сообщить стране, что правоохранительные органы ликвидировали организованную вооружённую группировку «Капаррос», виновную в убийствах общественных деятелей, похищениях, вербовке несовершеннолетних и других преступлениях», — написал в Twitter министр обороны страны Диего Молано Апонте.

По словам Молано Апонте, теперь в стране стало «на одну угрозу меньше».

Он добавил, что власти намерены бороться с оставшимися группировками.

Ранее сообщалось, что в Колумбии за сутки выявили более 23 тыс. случаев коронавируса.