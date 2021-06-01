Власти Колумбии объявили о ликвидации крупной вооружённой группировки

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Власти Колумбии сообщили, что ликвидировали одну из крупнейших организованных вооружённых группировок в стране — «Капаррос».
Власти Колумбии объявили о ликвидации крупной вооружённой группировки
  • Reuters

«Сегодня можем сообщить стране, что правоохранительные органы ликвидировали организованную вооружённую группировку «Капаррос», виновную в убийствах общественных деятелей, похищениях, вербовке несовершеннолетних и других преступлениях», — написал в Twitter министр обороны страны Диего Молано Апонте.

По словам Молано Апонте, теперь в стране стало «на одну угрозу меньше».

Он добавил, что власти намерены бороться с оставшимися группировками.

Ранее сообщалось, что в Колумбии за сутки выявили более 23 тыс. случаев коронавируса.

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