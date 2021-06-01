В Словакии объявили о начале регистрации желающих привиться «Спутником V»

Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что власти страны начали онлайн-регистрацию жителей республики, желающих привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.

«В Словакии началась онлайн-регистрация желающих привиться вакциной «Спутник V». Она проводится на сайте korona.gov.sk», — сказал он.

Ранее сообщалось, что словацкое правительство одобрило использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отмечается, что вакцинация «Спутником V» должна начаться в Словакии не позже 7 июня.