В Словакии объявили о начале регистрации желающих привиться «Спутником V»
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.
«В Словакии началась онлайн-регистрация желающих привиться вакциной «Спутник V». Она проводится на сайте korona.gov.sk», — сказал он.
Ранее сообщалось, что словацкое правительство одобрило использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отмечается, что вакцинация «Спутником V» должна начаться в Словакии не позже 7 июня.