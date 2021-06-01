Глава МИД России заявил о наличии у НАТО «злонамеренных планов»

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о наличии у НАТО «злонамеренных планов» в отношении России.

По его словам, прекращение приближения НАТО к границам России — это одно из обязательств, взятых Североатлантическим альянсом.

«Уже даже не просто игнорируют, а когда мы предлагаем переподтвердить то, что было заявлено, например принцип неделимости безопасности — что никто в Евро-Атлантике не должен укреплять свою безопасность в ущерб безопасности других, они уходят от этого принципа и боятся его подтвердить. Вывод очень простой. Значит, у них есть некие злонамеренные планы в отношении России», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим глава МИД России добавил, что хотел бы ошибаться по поводу данного вывода.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседаний глав МИД и министров обороны стран военного блока заявил, что Североатлантический альянс хочет наладить связи с Россией. По его словам, даже если стороны не смогут этого сделать, «важно заниматься регулированием непростых отношений» с Москвой.

По словам генерального секретаря альянса, это нужно для транспарентности, снижения рисков военных действий, а также для сотрудничества в таких вопросах, как, например, контроль над вооружениями.

31 мая глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что российская сторона в ответ на действия стран НАТО на западном стратегическом направлении сформирует в Западном военном округе около 20 новых соединений и воинских частей.