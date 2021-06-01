В США выявили минимальное суточное число случаев COVID-19 с марта 2020 года

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В США за прошедшие сутки выявили 5735 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что является минимальным суточным приростом с 16 марта 2020 года, когда было зафиксировано 5068 заболевших.
В США выявили минимальное суточное число случаев COVID-19 с марта 2020 года
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

В общей сложности с начала пандемии в США выявили более 33,2 млн заболевших коронавирусом.

За сутки в Соединённых Штатах скончались 138 человек с коронавирусом. Всего за время пандемии зарегистрировано более 594,5 тыс. летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

Ранее сообщалось, что учёные Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США обнаружили более высокую эффективность вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 у мужчин по сравнению с женщинами.

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