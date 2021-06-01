Си Цзиньпин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии

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Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительную телеграмму Башару Асаду по случаю победы на выборах президента Сирийской Арабской Республики.
Си Цзиньпин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии
  • Reuters

«Китай решительно поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Сирии, окажет посильную помощь в борьбе с эпидемией COVID-19, в оживлении экономики страны и улучшении жизни населения, будет содействовать тому, чтобы китайско-сирийское сотрудничество поднялось на новую ступень», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, Китай и Сирия — «традиционно дружественные государства».

«Я придаю важное значение развитию китайско-сирийских отношений, готов вместе с президентом Асадом продвигать китайско-сирийские отношения, чтобы добиться ещё больших успехов», — подчеркнул в телеграмме китайский лидер.

Ранее сообщалось, что Башар Асад одержал победу на президентских выборах в стране, набрав 95,1% голосов избирателей.

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