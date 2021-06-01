Немецкое издание рассказало об отказах банков ФРГ работать с журналистами немейнстримных СМИ

Немецкое издание Multipolar провело расследование, в результате которого установило, что за последнее время несколько банков из ФРГ без видимых оснований уведомляли своих клиентов, в том числе журналистов, что больше не будут с ними работать, сообщила в своём Telegram-канале руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова.

Она напомнила, что в конце февраля немецкий Сommerzbank без объяснения причин объявил о намерении закрыть счета и RT DE.

«Оказалось, это системное явление: немецкие банки отказывают в ведении счетов тем, чьи взгляды отличаются от мейнстрима. И не только журналистам», — написала Токтосунова.

Согласно расследованию, с такой ситуацией столкнулись «и объединение медиков, и журналистов, и видеопродакшен» за то, что «те озвучивали критику антиковидной политики властей Германии», добавила она.

«Наши коллеги — оба крупнейших немецких союза журналистов — никак не реагируют на ситуацию и отговариваются тем, что такие вещи — личное дело банков и их клиентов. Сommerzbank закрыл наши счета. Теперь мы работаем с другим банком», — говорится в сообщении руководителя RT DE и Ruptly.

26 февраля компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая 2021 года.

Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.