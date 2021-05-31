Россия возобновит авиасообщение с Великобританией с 2 июня

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 сообщили, что регулярные пассажирские авиарейсы между Россией и Великобританией возобновятся с 2 июня.

Отмечается, что «в связи с улучшением эпидемиологической обстановки в Великобритании оперативным штабом принято решение не продлевать приостановление воздушного сообщения».

«С 2 июня будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршруту Москва — Лондон три раза в неделю на взаимной основе», — приводит ТАСС сообщение штаба.

Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщали, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня включительно.

Глава транспортного комитета АТОР Дмитрий Горин в беседе с телеканалом «360» рассказал, что решение о возобновлении авиасообщения с Грецией в полном объёме должен принять оперативный штаб России.