В Северной Корее назвали США «целью» страны

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«Целью» КНДР является не Южная Корея, а США, которые просто «используют» союзника. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Наша цель — не южнокорейские войска, а США, находящиеся там, за океаном», — пишет комментатор по международной политике Ким Мён Чхоля.

Как отмечается, «расчёт США, которые планируют осуществить цель гегемонии, используя Южную Корею, является всего лишь глупым поведением человека, выкалывающего себе глаза своими же пальцами». 

Ранее госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не принимают и не должны принимать ядерный статус Северной Кореи.

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