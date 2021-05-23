В США заявили о непринятии ядерного статуса КНДР

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединённые Штаты не принимают и не должны принимать ядерный статус Северной Кореи.
В США заявили о непринятии ядерного статуса КНДР
  • Reuters

По его словам, США по данному вопросу сотрудничают со своими партнёрами.

«Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнёрами, в первую очередь с Южной Кореей и Японией», — приводит ТАСС слова Блинкена.

По его словам, сейчас в США проводится активный обзор политики в отношении КНДР.

В конце 2019 года северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что безопасность страны необходимо обеспечивать «наступательными» мерами. При этом ранее он отмечал, что республика предпримет шаги по укреплению своих вооружённых сил.

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