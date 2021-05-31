В Чехии смягчили ограничительные меры из-за коронавируса
«С понедельника произойдёт значительное смягчение действующих в республике из-за коронавируса социальных ограничений. Откроются рестораны, но с соблюдением ясных правил», — цитирует ТАСС Войтеха.
Как уточняется, за ресторанными столиками должны находиться не более четырёх гостей.
К тому же министр отметил, что условием для посещения учреждений общепита является наличие справки об отрицательном результате теста на коронавирус или подтверждение о перенесённом заболевании COVID-19.
Ранее сообщалось, что число жертв COVID-19 в Чехии превысило 30 тыс.