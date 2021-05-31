В Чехии смягчили ограничительные меры из-за коронавируса

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Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех заявил, что рестораны, кафе, бары и другие учреждения общественного питания республики с понедельника, 31 мая, начнут обслуживать посетителей с соблюдением определённых ограничений.

«С понедельника произойдёт значительное смягчение действующих в республике из-за коронавируса социальных ограничений. Откроются рестораны, но с соблюдением ясных правил», — цитирует ТАСС Войтеха.

Как уточняется, за ресторанными столиками должны находиться не более четырёх гостей. 

К тому же министр отметил, что условием для посещения учреждений общепита является наличие справки об отрицательном результате теста на коронавирус или подтверждение о перенесённом заболевании COVID-19.

Ранее сообщалось, что число жертв COVID-19 в Чехии превысило 30 тыс.

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