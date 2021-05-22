Число жертв COVID-19 в Чехии превысило 30 тысяч

За прошедшие сутки в Чехии от коронавируса умерли 22 человека, в результате чего общее число жертв COVID-19 в стране достигло 30 012.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

«В течение пятницы число новых больных коронавирусом в стране составило 672 человека, всего в настоящее время больны 19,8 тыс. человек, из них госпитализированы 990 человек, в пятницу скончались 22 пациента, общее число умерших за весь период пандемии достигло 30 012», — отмечается в заявлении.

Всего за время пандемии в Чехии коронавирус выявили у 1,65 млн человек, а выздоровели в итоге 1,61 млн пациентов.

Ранее сообщалось, что в Праге зажгут 30 тыс. свечей в память о жертвах коронавируса.