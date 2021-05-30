Террористы совершили 40 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 40 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

«В идлибской зоне деэскалации зафиксировано 40 обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (в том числе, по данным сирийской стороны, 24 обстрела), из них в провинции Идлиб — 22 обстрела, в провинции Латакия — шесть обстрелов, в провинции Алеппо — четыре обстрела, в провинции Хама — восемь обстрелов», — цитирует РИА Новости Карпова.

Ранее сообщалось, что сапёры российских вооружённых сил уничтожили в сирийской «белой пустыне» в районе Пальмиры брошенную боевиками пещеру, которая ранее использовалась как командный пункт.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.