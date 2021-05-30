Байден рассказал о разговоре с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден во время выступления в преддверии Дня поминовения заявил, что провёл разговор с китайским лидером Си Цзиньпином.

«У меня была долгая беседа два часа назад с президентом Си. Я дал ясно понять, что мы не можем иначе, а только говорить о правах человека по всему миру. Потому что такие мы», — цитирует РИА Новости Байдена.

В апреле Соединённые Штаты и Китай приняли совместное заявление по климату, отметив приверженность соблюдению Парижского соглашения.

Отмечалось, что документ был согласован по итогам встречи в Шанхае спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа.