США и Китай приняли совместное заявление по климату

Соединённые Штаты и Китай приняли совместное заявление по климату, отметив приверженность соблюдению Парижского соглашения. Текст документа опубликован на официальном сайте Госдепартамента.

Как отмечается, документ был согласован по итогам встречи в Шанхае спецпосланника американского президента по климату Джона Керри с китайским коллегой Се Чжэньхуа.

«Соединённые Штаты и Китай привержены сотрудничеству друг с другом и с другими странами в борьбе с климатическим кризисом», — говорится в заявлении.

США и Китай также выразили приверженность совместной работе и сотрудничеству с другими сторонами в деле реализации Парижского соглашения.

В заявлении отмечается, что стороны намерены разработать долговременные стратегии по достижению «углеродной нейтральности» к международному саммиту в Глазго.

Ранее Белый дом подтвердил, что президент США Джо Байден пригласил 40 мировых лидеров, среди которых российский лидер Владимир Путин, на саммит по климату.