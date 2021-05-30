Business Insider: в Google усложняли поиск настроек конфиденциальности на смартфонах

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Сотрудники компании Google намеренно усложняли для пользователей смартфонов поиск настроек конфиденциальности и собирали данные об их местоположении, пишет Business Insider со ссылкой на материалы суда.
Business Insider: в Google усложняли поиск настроек конфиденциальности на смартфонах
  • Reuters

Издание пишет, что судебный процесс в отношении Google начался по иску Генпрокуратуры Аризоны в 2020 году. Прокуратура штата обвинила Google в незаконном сборе данных о местоположении пользователей смартфонов даже после их отказа.

Газета утверждает, что сотрудники Google «затруднили поиск популярных настроек конфиденциальности и даже заставили LG и других производителей телефонов скрывать настройки».

В материале газеты говорится, что руководители и инженеры Google знали, насколько сложно было сохранить конфиденциальность данных о местоположении для пользователей смартфонов.

В документах суда говорится, что компания использует разные способы сбора данных о местоположении пользователей, в том числе Wi-Fi и сторонние приложения.

При этом бывший сотрудник компании Джек Мензел, отвечавший за Google Maps, заявил в рамках дачи показаний, что Google не сможет определить местонахождение дома и работы пользователя только в том случае, если он сам укажет в приложении неверные адреса.

В апреле Роскомнадзор пригрозил привлечь к ответственности американские компании Facebook, Twitter и Google, если они не предоставят информацию о локализации в России баз данных российских пользователей.

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