Нетаньяху провёл переговоры с главой разведки Египта
- Reuters
Об этом информирует ТАСС.
«Нетаньяху принял сегодня главу разведки Египта Аббаса Камеля и возглавляемую им высокую делегацию в резиденции премьер-министра в Иерусалиме. Нетаньяху и Камель обсудили укрепление сотрудничества между Израилем и Египтом, а также региональные вопросы», — сообщили в канцелярии премьера.
Отмечается, что «стороны приветствовали взаимопонимание и совместные усилия стран по различным вопросам безопасности и политики».
Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля Габи Ашкенази прибудет с первым официальным визитом в Египет с момента назначения на эту должность.