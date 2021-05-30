Нетаньяху провёл переговоры с главой разведки Египта

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Израильский премьер Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с руководителем египетской разведки Аббасом Камелем, который прибыл в Иерусалим по распоряжению президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси во главе делегации представителей силовиков высокого уровня.
Нетаньяху провёл переговоры с главой разведки Египта
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС.

«Нетаньяху принял сегодня главу разведки Египта Аббаса Камеля и возглавляемую им высокую делегацию в резиденции премьер-министра в Иерусалиме. Нетаньяху и Камель обсудили укрепление сотрудничества между Израилем и Египтом, а также региональные вопросы», — сообщили в канцелярии премьера.

Отмечается, что «стороны приветствовали взаимопонимание и совместные усилия стран по различным вопросам безопасности и политики».

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля Габи Ашкенази прибудет с первым официальным визитом в Египет с момента назначения на эту должность.

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