Нетаньяху провёл переговоры с главой разведки Египта

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с руководителем египетской разведки Аббасом Камелем, который прибыл в Иерусалим по распоряжению президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси во главе делегации представителей силовиков высокого уровня.

Об этом информирует ТАСС.

«Нетаньяху принял сегодня главу разведки Египта Аббаса Камеля и возглавляемую им высокую делегацию в резиденции премьер-министра в Иерусалиме. Нетаньяху и Камель обсудили укрепление сотрудничества между Израилем и Египтом, а также региональные вопросы», — сообщили в канцелярии премьера.

Отмечается, что «стороны приветствовали взаимопонимание и совместные усилия стран по различным вопросам безопасности и политики».

Ранее сообщалось, что глава МИД Израиля Габи Ашкенази прибудет с первым официальным визитом в Египет с момента назначения на эту должность.