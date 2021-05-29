Глава МИД Израиля посетит Египет с первым визитом

Глава МИД Израиля Габи Ашкенази в воскресенье прибудет с первым официальным визитом в Египет с момента назначения на эту должность.

«Глава МИД Египта Самих Шукри и глава МИД Израиля Габи Ашкенази проведут переговоры в Каире в воскресенье», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МИД Египта.

Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Египет после вступления в силу перемирия в секторе Газа, достигнутого при посредничестве Каира.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в рамках телефонных переговоров обсудили текущую ситуацию в секторе Газа.