Глава МИД Израиля посетит Египет с первым визитом
«Глава МИД Египта Самих Шукри и глава МИД Израиля Габи Ашкенази проведут переговоры в Каире в воскресенье», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы МИД Египта.
Это первый визит израильского высокопоставленного чиновника в Египет после вступления в силу перемирия в секторе Газа, достигнутого при посредничестве Каира.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден и египетский лидер Абдель Фаттах ас-Сиси в рамках телефонных переговоров обсудили текущую ситуацию в секторе Газа.