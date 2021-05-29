Не менее 10 человек погибли в результате беспорядков на западе Колумбии

По меньшей мере десять человек погибли в результате беспорядков, которые произошли во время протестных акций на западе Колумбии.

Об этом сообщает местная радиостанция LA FM.

По её данным, беспорядки проходили в городе Кали, который является административным центром западного департамента Валье-дель-Каука.

Отмечается, что не менее десяти человек погибли в разных районах города. Кроме того, были зафиксированы многочисленные случаи вандализма и грабежей.

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с президентом Колумбии Иваном Дуке урегулирование внутреннего кризиса в стране и возможную поддержку Евросоюза.